C’era una volta lungo l’Atinense di Pozzilli un’area con verde attrezzato, staccionata, panche e tavoli in legno per stare, riposare ed ammirare l’ambiente collinare

Era tutto bello ed accogliente, prima che ogni cosa sparisse del tutto!

“C’era una volta …” ! No, non è l’incipit di una favola, di quei racconti di nonne e nonni che tanto piacevano ai nipotini che chiedevano di ascoltarli più volte. E’ purtroppo tutt’altro ! E’ il riferimento a un qualcosa di assai bello e gradito prima esistente ed oggi incredibilmente e inspiegabilmente scomparso. Trattasi dell’aria di modeste dimensioni allestita a lato della provinciale Atinense che dal Molise porta nel Lazio, partendo dal territorio comunale molisano di Pozzilli per giungere ad Atina ed altri Comuni della Bassa Ciociaria frusinate. In tale porzione di terreno vi erano stati messi a dimora piante ed alberi per abbellire e fare fresco, aria buona ed ombra nei periodi assolati, vi era stata allestita una suggestiva staccionata in legno e montate panche e tavoli sempre in legno per restarvi, riposare, rifocillarsi ed ammirare l’ambiente circostante, servizi cioè oltremodo graditi ed apprezzati a quanti amano passeggiare e fare sport all’aperto, immersi nell’ambiente. Ebbene tutto questo ben di Dio è oggi sparito ! Alberi e piante scomparsi, e stessa sorte per staccionata, panche e tavole ! Qualcuno si sarà divertito a distruggere e portar via tutto ? Il tempo e le avversità atmosferiche hanno avuto ragione di quanto l’uomo aveva opportunamente creato perché il prossimo ne fruisse? Certa cosa è che oggi è bruttissimo constatare com’è ridotto quello spicchio di terra a lato dell’Atinense, spogliato di tutto! Non è il caso di ripristinare il tutto, tornando a mettervi a dimora piante, alberi ed altra vita vegetale, e ad installarvi nuovamente staccionata, tavoli e panche in legno ? Pensiamo proprio di si, sperando ovviamente che l’eventuale e stupido vandalo -ammesso che di tanto si sia trattato- abbia questa volta altro da fare …