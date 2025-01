di T.A.

“ Gaudium magnum … ! ”. Viene spontaneo asserire una volta ammirati uomini e mezzi finalmente di nuovo al lavoro in Via Caserta, la martoriata strada del centro storico di Venafro da mesi chiusa ed interrotta al traffico per consentire i lavori di rifacimento della stessa sede stradale una volta risolti i dislivelli preesistenti. In effetti il tutto era iniziato diversi mesi addietro proprio per risolvere in un tratto definito di tale strada il dislivello creato a seguito di opere precedenti, evidentemente eseguite non a regola d’arte. E così nuova gara d’appalto con fondi pubblici, aggiudicazione dei lavori, chiusura al traffico dell’arteria ed uomini e mezzi all’opera. Si pensava che le cose dovessero avere poca durata temporale, ma mai previsione fu più sbagliata ! Infatti smantellato l’asfalto stradale, rimossi marciapiedi e antiche pietre ai lati ed eseguito altro ancora, ecco venir fuori a ciel sereno intoppi procedurali e questioni varie col risultato di bloccare ogni cosa e chiudere a tempo indefinito il cantiere. Nel mentre l’imbarazzo e la contrarietà popolare si tagliavano a fette, lievitando giorno dopo giorno data l’essenziale funzionalità dell’arteria sia nell’ambito del centro storico e sia per collegare la Venafro Antica alla città nuova. Né tardavano a farsi sentire i residenti della stessa via Caserta ed arterie vicine, ritrovatisi di colpo senza gli spazi e i collegamenti viari preesistenti. Si facevano sentire anche voci politiche di rilievo, per cui la protesta lievitava giorno dopo giorno. In questo contesto anche il nostro giornale, recependo le lagnanze popolari diffuse, si soffermava sulla “quaestio”, sottolineandone incongruenze e difficoltà sociali derivanti. Insomma un coro unanime di “RESTITUITECI VIA CASERTA !” ! E finalmente, stando a quanto si vede in questi giorni, riecco uomini e mezzi a lavorare su via Caserta per ultimarne la risistemazione e riaprirla al traffico, a meno che non insorgano nuovi intoppi e problemi nuovi. Ma i venafrani sono fiduciosi in tutt’altro ed aspettano di tornare a fruire della Via Caserta, anticamente detta “ LA VIA P’ FOR’ “, la strada all’esterno sud dell’abitato antico che al suo interno aveva l’altrettanto storica “ VIA P’ RENT’ “, appunto l’attuale Via Plebiscito, un tempo la strada principale di Venafro, oggi poco popolata e priva di negozi ed attività commerciali.