di Redazione

Venerdì 1 dicembre inizia la programmazione del Cinema Teatro ‘Il Proscenio’ con la proiezione di ‘Me Contro Te: Vacanze in Transilvania’ e ‘Napoleon’. La Compagnia Cast, che cura la nuova gestione del Cinema Teatro, sceglie quindi un film per tutta la famiglia e l’ultimo kolossal di Ridley Scott per riportare la città sulle poltroncine della sala. Gli appuntamenti sono per sabato 2/12 e domenica 3/12 alle ore 17:30 con ‘Me contro te: Vacanze in Transilvania’ e da venerdì 1/12 a lunedì 4/12 alle ore 20:15 con ‘Napoleon’.

Tornano puntualissimi al cinema con la loro quinta avventura in Transilvania, gli idoli dei bambini italiani; Luì e Sofì, i Me contro Te. La trama è semplice e adatta a tutti, non mancano i colpi di scena e i cambi di programma e Luì e Sofì insieme sono sempre molto teneri danno un bel messaggio di unione e felicità.

Un Napoleone moderno, invece, quello di Ridley Scott, un uomo di oggi con molti problemi anche privati degli uomini di oggi, il cui statuto e la cui preminenza vengono ampiamente rivisti alla luce dei valori del mondo moderno. del resto la storia è sempre il resoconto del dominio delle classi abbienti su quelle meno abbienti, il processo di conservazione delle generazioni di potenti e la diffidenza per i nuovi arrivati al tavolo che conta.