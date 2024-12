di T.A.

Settimane di fermo, contrarietà della gente, difficoltà nella circolazione su gomma nella Venafro antica, polemiche a grappoli, “strali” amministrazione comunale/privato cittadino ed altro ancora, ossia tutto quanto è tipico di una comunità. Il riferimento è per i datatissimi lavori su via Caserta a Venafro, avviati per risistemare il livello della strada e di colpo bloccati da mesi con consistente malumore dell’opinione pubblica locale che, aldilà di polemiche e battibecchi, chiedeva e chiede l’ultimazione dell’intervento, il ripristino di viabilità e transitabilità su via Caserta e quindi maggiore scorrevolezza e tranquillità nella vita quotidiana della Venafro antica. Finalmente, almeno pare, ogni controversia pare destinata a terminare ed ogni contenzioso ricomposto visti i lavori ripartiti su via Caserta e gli uomini e i mezzi al lavoro. A margine della vicenda resta l’amara constatazione che, se non si rendono complicate le cose con polemiche, picche, ripicche e similari, l’esistenza non procede affatto. E dire che siamo a Natale …!