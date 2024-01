di T.A.

IN ECCELLENZA IN TESTA ISERNIA ED ALTO VOLTURNO, NELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA SE LA VEDONO A. VOLTURNO, VENAFRO, GUGLIONESI E GIOIESE

Passate le feste e digeriti – si spera … – panettoni, torroni e tant’altro, riparte in Molise il circo sportivo dell’eccellenza calcistica molisana. Sabato 6 gennaio infatti sono in calendario le prime gare del girone di ritorno dell’eccellenza, il massimo campionato dilettantistico regionale, mentre mercoledì 10 gennaio si svolgeranno le semifinali di ritorno della Coppa Italia Molise. Andiamo con ordine, partendo dall’eccellenza. Al termine del girone d’andata sono in testa Isernia (41 punti) e Alto Volturno (40), seguiti a distanza da Castel di Sangro (26),Venafro (25), Guglionesi e Sesto Campano (24), Ripalimosani (22) ed a seguire il resto del plotone, chiuso in coda dalla Cliternina (9). Sabato 6 gennaio le prime partite del girone di ritorno con Alto Casertano/Ripalimosani, Gioiese/San Pietro e Campomarino/Castel di Sangro, cui seguiranno domenica 7 Boiano/Guglionesi, Agnone/Sesto Campano, Venafro/Turris, Isernia/Termoli e Fortore/Cliternina. Circa il pronostico finale di campionato, gioco ristretto a Isernia ed Alto Volturno ?Al momento sulla carta così parrebbe, ma Castel di Sangro, Venafro, Guglionesi e quanti inseguono così non la pensano. In effetti un po’ ovunque sono arrivati rinforzi in questo periodo di pausa natalizia, per cui i giochi sono ancora tutti dentro. Del resto ci sono 15 gare da disputare e 45 punti da aggiudicare, sicché tutto è ancora possibile. In merito, il presidente del Venafro Nicandro Patriciello : “La distanza dalla vetta è tanta, ma non molliamo. Ci stiamo attrezzando per la risalita. E’ arrivato l’attaccante Panìco, sta arrivando qualche altro, per cui il Venafro penso ci sia sino …”. Discorso analogo negli altri club di vertice, dal che l’incertezza futura della stagione. E passiamo alla Coppa Italia Molise. L’andata delle semifinali ha visto il Venafro superare il Guglionesi (3-2) e l’Alto Casertano passare sul rettangolo della Gioiese (0-3). Martedì 10 gennaio le semifinali di ritorno. Incertezza quindi tra Venafro e Guglionesi, mentre l’Alto Casertano è praticamente già in finale. Attende solo di capire con chi dovrà vedersela tra Venafro e Guglionesi. Coppa Italia importante potendo spianare la strada verso la D, per cui ci si punta con assoluta determinazione. Sabato 6 gennaio comunque con la prima di ritorno dell’eccellenza si riparte e riprendono gioie e dolori attorno ai rettangoli di gioco molisani. Ovviamente da FuturoMolise buon anno a tutti e che vinca il migliore, cioè … !