Riparte “il circo” dell’eccellenza calcistica molisana dopo la lunga sosta di fine/inizio anno. E riparte con la prima di ritorno che prevede interessanti anticipi, tra cui oggi 7 gennaio (h 14.30) Venafro/Real Guglionesi (andata 2 a 1 per i campobassani, sin qui uno dei tre insuccessi stagionali venafrani). “Sarà una partita tosta -esordisce Roberto Gravano, ds del Venafro- che il Venafro cercherà di far propria anche per ricambiare la sconfitta (2-1) nel match d’esordio stagionale a Guglionesi. Il Guglionesi comunque resta un avversario di tutto rispetto, visto il suo ottavo posto in classifica contro il quinto del Venafro, per cui va affrontato con la dovuta attenzione e cautela. Il Venafro però sta bene, durante la pausa di fine/inizio anno si è allenato regolarmente, tutti hanno risposto alla chiamata di mister Camerani che conseguentemente punta ad una convincente prova dei suoi sabato pomeriggio col Guglionesi”. Tutti disponibili quindi nel Venafro per questa ripartenza 2023 ? “E’ ancora fermo Paolella -aggiunge il ds- che si pensa di recuperare mercoledì 11 per il ritorno di Coppa col Campobasso, impostosi all’andata per 1 a 0 a Venafro. Per tale partita, e pur dando favorito il Campobasso per il passaggio del turno, il Venafro punta ad una partita gagliarda, senza escludere la sorpresa !”. Torniamo all’eccellenza : Venafro pronto ? “Si, e ne è convinto mister Camorani. Rientra Coia, pedina importantissima, ed il resto della squadra venafrana appare in salute”. Il prosieguo della stagione ? “Siamo quinti, a due punti dal terzo posto e nelle condizioni di fare bene sino alla fine. Al termine tireremo le somme e vedremo quanto riusciremo a raccogliere. Il Venafro certo non si tirerà indietro, lotterà sino alla fine e punterà al massimo!”. Inizio d’anno nuovo con belle prospettive sportive per il Venafro, che non pone limiti alle proprie possibilità. Intanto c’è da “matare” il Guglionesi …