di Redazione

Anche per il 2025, riparte la rassegna “Vivere con Cura”, un ciclo di incontri organizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso. Gli appuntamenti, dedicati alle tematiche ambientali e agli stili di vita sostenibili, sono un’occasione di riflessione e approfondimento su come vivere in modo più consapevole, rispettando l’ambiente e la nostra salute. Il prossimo incontro si terrà martedì 4 febbraio, e avrà come tema “La spesa sostenibile che fa bene alla salute, all’ambiente e al portafoglio”. L’incontro sarà condotto da Nicoletta Radatta, consulente e formatrice nel settore dell’alimentazione sana e sostenibile e della ristorazione scolastica. Cosa significa “spesa sostenibile”? Spesso fare la spesa diventa un gesto automatico, guidato dalla pubblicità, dalla fretta e, troppo spesso, da offerte che non rispondono alle nostre reali esigenze. Troppo spesso, nel nostro carrello finiscono prodotti che non solo fanno male alla salute, ma hanno anche un impatto negativo sull’ambiente. Eppure, esiste un modo alternativo per fare acquisti: la consapevolezza. Nel corso dell’incontro, scopriremo insieme come scegliere in modo più consapevole, facendo attenzione alla qualità degli alimenti, ma senza trascurare l’aspetto economico e l’impatto ambientale. Impareremo a fare scelte sane, sostenibili e responsabili, che possano anche giovare al nostro portafoglio. Appuntamento a martedì 4 febbraio 2025, alle ore 18.15, presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma (ex Casa della Scuola). L’ingresso è libero e gratuito.