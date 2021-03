Il programma, da quest’anno, si propone di formare gratuitamente non solo gli imprenditori ma anche i dipendenti, i collaboratori e gli studenti sulle sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per rafforzare la propria cultura digitale.

La crisi causata dalla prima “pandemia dell’era digitale” ha ulteriormente evidenziato l’importanza delle competenze digitali come una risorsa indispensabile per restare in contatto con i propri utenti e colleghi e per continuare e far progredire la propria attività.

Nutrita l’offerta formativa organizzata attraverso webinar gratuiti organizzati per tutto il 2021, gratuiti e rivolti a tutto il personale, che trattando diverse tematiche ormai fondamentali nel contesto attuale.

Gli appuntamenti formativi sono indipendenti tra loro ma è preferibile seguire il maggior numero possibile di eventi per avere una formazione completa.

Il primo appuntamento è previsto per il 23 marzo 2021 e si parlerà di come “Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e Content Strategy con focus su strategie local e temi di valore in risposta al Covid”.

Essere presenti on line oggi è imprescindibile per qualsiasi impresa ma se si decide di essere sul web è fondamentale farlo valutando gli obiettivi e le modalità espositive in modo mirato. Occorre indirizzare la propria comunicazione agli utenti focalizzandosi sulla loro localizzazione, per intercettare sia quelli più vicini che quelli più lontani, grazie a strumenti specifici e alla cura dei contenuti in chiave SEO.

Il seminario è aperto a tutte le imprese molisane previa iscrizione, possibile fino alle ore 12 del giorno 22 marzo. Successivamente sarà comunicato, tramite email, il link per accedere alla piattaforma.

E’ possibile prenotarsi anche per il successivo evento del 13 aprile 2021, dal titolo “I social per il business: scegliere strategie e strumenti in modo in modo utile e imparare ad usare i principali (Facebook e Instagram)”

Perché per una PMI è importante conoscere, presidiare e governare i social network? Quali sono le piattaforme social a disposizione delle PMI, come si caratterizzano e come utilizzarle?

Un focus sulle principali: Facebook e Instagram: Setting e best practices per la gestione di una pagina/profilo business di una PMI, come sfruttare le caratteristiche della piattaforma e le opportunità offerte da strategie e azioni unpaid.