di Redazione

Il Villaggio di Babbo Natale edizione 2024 sta per colorare ed animare tutto il territorio comunale. Grazie al grande ed operoso lavoro dei volontari dell’associazione “RIO&VENTI in collaborazione con il comune di Rionero Sannitico, verra’ allestito un calendario completo. Piatti tipici, giornate di festa ed originali, pista di pattinaggio all’aperto, mercatini tipici all’interno di casette in legno. Dal 6 dicembre Rionero Sannitico si trasforma in una sorta di Lapponia in miniatura. Le date: 6/7/8/14/15/21/22/23/24/25 dicembre. Nelle giornate del 23-24-25 dicembre apertura dalle ore 16 alle ore 19. Nelle giornate di domenica dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19. La novità 2024 sara’ la pista di pattinaggio all’aperto che verrà allestita nella piazza centrale del paese.