di Redazione

Rionero Sannitico si unisce per un futuro sostenibile!

Presentazione ufficiale della Comunità Energetica di Rionero Sannitico, un progetto rivoluzionario per un paese più verde, solidale e autonomo. Il Sindaco Arnaldo Rossi comunica la presentazione dell’evento che si terrà il 24 Novembre 2024 alle 16:30 presso la Sala comunale, per illustrare i vantaggi derivanti da una comunità energetica, come partecipare e ottenere il contributo del 40% per impianti fotovoltaici, il ruolo delle energie rinnovabili per ridurre i costi energetici e proteggere l’ambiente. Argomenti importanti e di attualità, quindi, nell’invito del primo cittadino di Rionero, per “non perdere l’occasione di trasformare il tuo futuro e quello della nostra comunità, per costruire insieme un futuro più sostenibile e indipendente!”