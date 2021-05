di Tonino Atella

Il rione di edilizia popolare di Via Flacco a Venafro in cronaca per una doppia questione relativa a tanti alloggi presenti in zona che per motivi diversi continuano a restare vuoti. La faccenda, d’indubbio peso sociale. All’estremità sud del quartiere c’è un bellissimo ed ampio immobile a più piani, con ampio parcheggio tutt’intorno, ricco di oltre dieci alloggi ed ultimato da anni, senza però che si proceda alle assegnazioni in attesa della stesura di bando innovativo o di procedure particolari. Nel frattempo, ovviamente, il tempo ed il mancato utilizzo della pur bella costruzione stanno incidendo sul suo stato, con la conseguenza di veder comparire gradualmente problemi strutturali di non poco conto o addirittura stupidi atti vandalici in danno dello stato immobile, come scritte esterne e tant’altro.

In pratica col passare delle stagioni l’edificio in tema, non aperto a quanti ne hanno necessità a causa di procedure particolari da mettere in atto e quindi non abitato né utilizzato, perde colpi, si deteriora sempre più e vede svanire la suggestiva bellezza iniziale. Nel frattempo, come appena scritto, chi da anni aspetta un alloggio popolare a Venafro, continua suo malgrado ad attendere ! Sempre in tema di edilizia popolare in via Flacco da segnalare poi il caso, altrettanto grave sotto il profilo sociale, di qualche alloggio assegnato da anni agli aventi diritto ma giammai abitato né utilizzato per scelte personali. Ed allora, visto il persistere di siffatta rinuncia abitativa e quindi il continuativo non utilizzo degli alloggi in questione, appare giusto e doveroso procedere in punto di diritto alla riassegnazione di tali case da tempo vuote e non abitate perché accolgano finalmente famiglie e persone che aspettano, come il pane, di entrare e vivere tra solide ed accoglienti “quattro mura”. Discorsi di civiltà e democrazia questi appena esposti che qualcuno, bontà sua, vorrà una volta per tutte far propri, assumendo le iniziative del caso nel rispetto dei diritti altrui in fatto di casa e di una vita decorosa.