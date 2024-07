di T.A.

Doveva svolgersi ieri 2 luglio ed invece se ne parlerà domani 4 luglio. Trattasi dell’annuale festa venafrana per celebrare ed omaggiare la Madonna delle Grazie, venerata da tanti fedeli locali nella chiesetta pedemontana immediatamente a nord di Castello Pandone. Il maltempo del pomeriggio di ieri 2 luglio aveva indotto il parroco della chiesa, Don Gianluigi Petti, e suoi collaboratori a rinviare riti religiosi ed appuntamenti civili a domani giovedì 4 luglio, sperando ovviamente nel tempo favorevole. E così si celebrerà domani pomeriggio la Santa Messa conclusiva ai piedi di Castello Pandone, da dove partirà subito dopo la processione con la Statua della Madonna lungo il centro storico cittadino. In serata l’intrattenimento musicale sulla stessa piazza e in chiusura i fuochi pirotecnici.