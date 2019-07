Il Presidente Salvatore Micone ha preso atto della nota con cui il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, prof. Angelo Giustini, ed il sub Commissario ad Acta, dott.ssa Ida Grossi, in risposta all’invito formulato dalla Presidenza del Consiglio regionale, hanno comunicato – in quanto impegnati nella riunione congiunta del Tavolo adempimenti e del Comitato LEA, convocata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e Finanze per la verifica del Piano di rientro della Regione Molise – di non poter essere presenti alla seduta monotematica del Assemblea consiliare prevista per il giorno 24 luglio 2019, chiedendone il differimento ad altra data utile.

Il Presidente Micone ha quindi disposto il differimento della stessa seduta a martedì 30 luglio, alle ore 10:00, con il medesimo unico punto all’ordine del giorno: “Nuovo Piano Operativo Sanitario 2019 – 2021”. Per quanto concerne, invece, la riunione dell’Assise regionale delle ore 14:30, dello medesimo 24 luglio, con all’ordine del giorno gli argomenti della seduta aggiornata dello scorso 16 luglio, il Presidente Salvatore Micone, al fine di consentire una più esauriente trattazione dei singoli punti, ha disposto l’anticipazione dell’inizio dei lavori alle 10:30.