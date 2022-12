In data 5 novembre scorso, una ragazza minore, all’uscita da scuola, ha fatto perdere le proprie tracce suscitando forte preoccupazione nella sua famiglia. Sono state ore drammatiche in cui le Forze dell’Ordine hanno profuso un grande impegno per trovare la ragazza.

Gli sforzi sono stati premiati perché, grazie alla sinergia tra il personale della Questura di Campobasso ed alcuni operatori di Trenitalia in servizio a Venafro, la ragazza è stata rintracciata, accompagnata nel capoluogo e riaffidata alla famiglia. Oggi il Questore di Campobasso Vito MONTARULI negli Uffici della Questura ha consegnato tre riconoscimenti a due giovani donne operatori di Trenitalia, per ringraziarle della loro attiva ed efficace collaborazione con le Forze dell’Ordine e per sottolineare le loro doti di prontezza, senso civico ed altruismo.

L’episodio rinsalda la già profonda collaborazione tra Trenitalia e la Polizia di Stato che è stata messa in luce nuovamente in questo episodio.