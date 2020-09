Con il voto di ieri, domenica 27 settembre, si è proceduto al rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti. Per il consiglio nazionale il voto è previsto a novembre.

I professionisti eletti: Cosimo Santimone, Pasquale Bartolomeo e Antonio Chiatto. Al ballottaggio andranno Andrea Nasillo, Domenico Bertoni, Sergio Bucci, Pino Cavuoti, Annamaria Di Matteo e Pasquale Florio.

I pubblicisti eletti: Vincenzo Cimino (il più votato in assoluto con 422 preferenze), Marcella Tamburello e Luigi Albiniano. Per i revisori dei Conti eletta tra i professionisti Antonella Salvatore, mentre per i pubblicisti andranno al ballottaggio Francesco Bottone e Celeste Barbato. Eletta revisore dei Conti tra i pubblicisti Valentina Cocco.

Il pubblicista Vincenzo Cimino è lanciato verso la presidenza dell’Ordine, sarebbe la prima volta per un non professionista.