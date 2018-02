“Valorizzando competenze e professionalità l’ennesima pietra miliare di questo ottimo Governo del Pd e del centro-sinistra ha portato a casa una vertenza decennale, quella del rinnovo del contratto nazionale del pubblico impiego del comparto sanità”.

A evidenziarlo l’onorevole dem Laura Venittelli, che rimarca come questo rinnovo si aggiunge a quello degli enti centrali e degli enti locali.

“Abbiamo profuso in questi anni il massimo sforzo per migliorare il nostro Paese, come mai fatto prima in una sola legislatura. Per queste ragioni chiediamo alla cittadinanza tutta di rinnovare la fiducia al Pd e alla nostra coalizione, così da poter continuare nel segno di un governo efficace”.

Per la parlamentare molisana il rinnovo contrattuale nella sanità è uno dei traguardi più importanti raggiunto negli ultimi mesi.