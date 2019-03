di Domenico Pio Abiuso

Il prossimo 6 aprile, dopo i lavori di ristrutturazione e di abbellimento dell’ Area Camper in località “Brusicchio” di fianco lo stadio comunale “G.Venditti” e a due passi dal centro storico del paese, scrigno di storia e di cultura con il castello intitolato ai Di Capua e la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, ci sarà l’inaugurazione del sopracitato spazio organizzata dal Comune di Gambatesa, dall’associazione culturale “I Maitunat”, dall’associazione turistica “Pro Gambatesa”, dal Club campeggio Molise e dall’Unione Club Amici.

I sopracitati miglioramenti, sono stati apportati per rendere più confortevole la permanenza dei signori camperisti che decideranno di venire a visitare il nostro borgo ed ammirare le sue bellezze.

Con questa cerimonia, il Comune di Gambatesa, entrerà a far parte ufficialmente del circuito dei “Comuni amici del turismo itinerante”.

In questo modo, Gambatesa può ambire ad un posto di primo piano tra le località turistiche della nostra regione, anche e soprattutto per la sua posizione geografica a poca distanza dalla Fondovalle del Tappino, unico snodo viario con la Puglia e per via dell’apprezzamento dei camperisti venuti in occasione del “Capodanno gambatesano” in 10 anni di raduno.

La giornata di festa, si articolerà nel seguente ordine:

ore 10.00: raduno in Piazza Municipio, formazione del corteo con Autorità, camperisti, scolaresche, cittadini e banda musicale;

ore 11.00: taglio del nastro, entrata nei Comuni amici del Turismo Itinerante e interventi dei presenti;