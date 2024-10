di T.A.

C’ERA UNA VOLTA IL POSTAMAT AL PREFABBRICATO DI POSTE ITALIANE IN VIA MULINO A VENAFRO …

Sentite una signora di Venafro : “Avevo raggiunto a piedi il prefabbricato di Poste Italiane in via Mulino a Venafro per servirmi del postamat. La mia grande sorpresa, ed assieme l’ovvia contrarietà, quando giunta all’esterno del prefabbricato postale dove sin’ora era posizionato tale postamat, vi ho trovato un foglio metallico a ricoprire il foro dove originariamente era stato posizionato il postamat, foro dal quale il nuovo servizio era stato rimosso. Ho cercato di chiedere spiegazioni, ma non sono arrivate. Ad onor del vero c’erano resti di fogli svolazzanti all’esterno del prefabbricato e a ridosso del l’ex postamat in tema, ma illeggibili risultando strappati e portati via forse dal vento. Dal che la necessità di raggiungere uno sportello all’interno per risolvere il mio problema. Cosa pensare di una città di 11mila abitanti, Venafro appunto, senza postamat ? Difficile dirlo ! L’unica spiegazione possibile, ma nient’affatto ufficiale, è che dovendo a breve Poste Italiane di Venafro tornare in piazza D’Acquisto dopo la ristrutturazione della sede postale, si sia pensato di rimuovere il postamat dal prefabbricato di via Mulino per tornare a metterlo in funzione alla sede di Piazza D’Acquisto. Non è così ? Si, è facile ! Ed allora Poste Italiane di Venafro dia cortesemente una spiegazione ufficiale dell’accaduto, ma soprattutto informi adeguatamente e per tempo la vasta utenza cittadina del servizio che prima c’era ed oggi non c’è più, evitando al cittadino di raggiungere il prefabbricato di Via Mulino e di restare con …”le pive nel sacco”, cioè col nulla in mano, per mancanza di servizio e di adeguate motivazioni.