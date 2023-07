La collina delle Tre Torri sempre spoglia dopo il datato incendio della bellissima pineta, non più ricreata

Era bella, maestosa, distribuiva aria salubre e soprattutto “teneva” con le proprie radici la collina, evitando che precipitassero sulla sottostante strada asfaltata massi e pietre dai pendii collinari. Trattasi della magnifica pineta sino a pochi addietro bella e vegeta sulla collina delle Tre Torri, altura che separa il Molise dell’ovest dalla Campania, prima che un disastroso incendio la distruggesse del tutto, mandandola in fumo ed annerendo completamente i pini, la quasi totalità in gran parte bruciati e ridotti a terra, con tronconi anneriti ed inservibili. Si pensava comunque che tempo qualche anno una nuova pineta venisse rimessa a dimora sugli stessi pendii collinari delle Tre Torri, soprattutto per la tenuta di rocce, macigni e pietre lungo i predetti pendii verticali della collina, evitando che precipitassero sulla sottostante strada asfaltata, peraltro assai frequentata da pedoni e sportivi e percorsa quotidianamente da mezzi su gomma per il lavoro e i collegamenti dei residenti della zona. Ed invece è trascorso un lustro ed oltre, ma la bella e storica pineta sul colle in questione non è stata più ricreata. Permangono sulla collina tronchi a metà, alberi anneriti ed pezzi di pini arsi, inservibili e addirittura pericolosi. In effetti, non più rimossi e in gran parte rimasti poggiati sui pendii della collina, i tronchi dei pini arsi ed anneriti pendono pericolosamente sulla sottostante strada asfaltata, mentre ciclisti, podisti, donne, auto, moto e furgoni transitano quotidianamente sulla sottostante strada carrabile. E’ una minaccia costante e reale, che pensiamo vada finalmente risolta con buona pace e la piena sicurezza dei tanti ambosessi di ogni età che per lavoro, necessità personali o per puro svago percorrono ogni giorno la strada delle Tre Torri. Del resto rimettendo a dimora una nuova pineta in loco ne guadagnerà anche l’ambiente e si avrà di nuovo aria salubre all’estremo confine occidentale del Molise.