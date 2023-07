Pochi giorni alla storica ed assai partecipata ricorrenza religiosa e civile in onore della Madonna del Carmine a Venafro e ci si adopera in tutti i modi perché l’appuntamento sia bello e gradito a tutti. In tal senso si sta adoperando il Comitato Festa che sta facendo le cose in grande per soddisfare a 360°. Da segnalare intanto che i giorni di festa saranno tre dal 14 al 16 luglio con l’anteprima del 14 col ” IV° Concerto alla Vergine”, serata lirico/musicale promossa dal movimento “I Venafrani per Venafro” con l’apporto finanziario di un anonimo devoto e la collaborazione dello stesso Comitato Festa. Quindi bande musicali nei due giorni successivi e spettacoli di musica leggera nelle due serate alla periferia ovest della città nei pressi della Chiesa del Carmine. Particolarmente atteso il concerto di Andrea Sannino, artista partenopeo di grosso successo. Nel frattempo si sta ripulendo e mettendo a nuovo l’esterno della chiesa dedicata alla Vergine di Monte Carmelo, appena riaperta al culto dopo i lavori di consolidamento e restauro. Il citato comitato festa ha provveduto infatti a ritinteggiare ed arricchire con fiori l’esterno del luogo di culto rendendolo bello, pulito ed attraente per novena e successiva ricorrenza festiva. Venafro quindi come da storia, tradizione e fede si accinge alla solennità delle ricorrenze in onore della Madonna del Carmine prodigandosi al massimo e dando il meglio di se.