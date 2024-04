di T.A.

Intervenire per migliorare ambiente, qualità dell’aria e produzione a Venafro e dintorni? È fattibile – assicurano Ferreri, Viscione e Pontone delle minoranze municipali cittadine- con interventi mirati, ad esempio procedere ad azioni di forestazione sul territorio comunale, apportando aria buona e conseguentemente positività nell’ambito specifico. Convinti di tanto i predetti tre amministratori comunali hanno presentato apposita istanza perché si dia corso all’idea. Gl’interventi sono a farsi -spiegano gli amministratori innanzi citati- sia su terreni di proprietà comunali non utilizzati e sia su proprietà private resesi disponibili alla bisogna. Per i fondi necessari a siffatti interventi – puntualizzano Ferreri, Pontone e Viscione- c’è la possibilità di attingere alle istituzioni pubbliche nazionali ed europee, nonché di farlo presso privati che intendono aderire al programma.