L’amministrazione comunale di Isernia rende noto che, a causa della chiusura delle scuole per il Covid-19, coloro che sono ancora in possesso di buoni o crediti per i servizi di mensa scolastica o del trasporto scolastico comunale, i cui figli non usufruiranno di tali servizi per il prossimo anno scolastico 2020-2021, possono richiedere il rimborso al Comune di Isernia.

L’assessore all’istruzione, Sonia De Toma, invita gli interessati a rivolgersi al competente ufficio comunale, contattanto il numero telefonico 0865.449282 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.isernia.it e trasmettendo la documentazione attestante il credito e gli estremi per poter ricevere il relativo rimborso.