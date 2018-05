Rimborso per l’acquisto di farmaci di fascia C, in favore dei cittadini residenti nella Regione Molise affetti da malattie rare. La Regione Molise, con DGR n. 220 del 20.04.2018, ha destinato ai Comuni risorse finanziarie per rimborsare i cittadini affetti da malattie rare delle somme spese per l’acquisto di farmaci di fascia C, attualmente non erogabili in regime di S. S. N. (Servizio Sanitario Nazionale).

Le domande possono essere presentate presso il proprio Comune di residenza. Gli interessati, che siano cittadini italiani residenti in Campobasso, possono presentare istanza di rimborso utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, in distribuzione presso lo Sportello del Settore Servizi Sociali, sito alla Via Cavour, n. 5, osservando l’orario di apertura al pubblico:

LUN – MER – VEN, dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

MAR – GIO, dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Alla domanda occorre allegare:

– la prescrizione medica, nella quale sia indicato espressamente che la persona interessata soffre di una malattia rara;

– lo scontrino della farmacia presso la quale i farmaci sono stati acquistati.

I rimborsi agli aventi diritto avverranno a cadenza trimestrale.