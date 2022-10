Tartufo Bianco Molisano ancora sotto la luce della ribalta regionale e nazionale. Dopo il meraviglioso e si presume squisito tubero di oltre 600 grammi rinvenuto dall’amico dell’uomo in zona Campobasso, ecco in calendario la 27^ Mostra/Mercato del tartufo bianco di San Pietro Avellana nell’isernino, in calendario dal 31 ottobre al primo novembre prossimo. L’evento, attrazione storica della cittadinanza molisana, richiamerà ancora una volta il gran pubblico di appassionati, estimatori e buongustai del tipico prodotto della terra molisana, solitamente prodiga nello specifico. L’evento è patrocinato da diverse sigle tra cui Regione Molise, Provincia di Isernia e Comune di San Pietro Avellana.