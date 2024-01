di T.A.

Dal Padre Oblato Giuseppe Cellucci, Parroco di Pozzilli, perviene il circostanziato e dotto contributo ideologico e di fede in occasione della ricorrenza dell’Epifania che “cade” il 6 gennaio. Epifania come “Manifestazione” della Stella apparsa ai Re Magi che andavano alla ricerca del Salvatore per adorarlo in punto di fede e principalmente per incontrare il Salvatore del mondo. Evento importante “ieri” e decisamente essenziale oggi, visti i tanti mali contemporanei. Manifestazione della Stella e del Creatore che salva il mondo, quindi. “E come i Re Magi ne andarono alla ricerca e dopo tanto peregrinare finalmente la trovarono, così -si ricava dalle riflessioni di P. Cellucci- deve fare l’uomo moderno, ricercando la propria salvezza col personale e convinto contributo di idee ed azioni. Ed allora -conclude il Parroco di Pozzilli- Buona Epifania a tutti !”.