Pensiero del mattino 12 gennaio 2018

“Saremo cosi?

A volte usare il silenzio di fronte alle provocazioni, fa più male di qualsiasi risposta. Rubare la serenità a chi non ama gli intrighi, ferisce l’anima. Farsi strada su chiacchiere costruite a discapito dell’innocente, è la base di un successo che fallirà alle prime luci dell’alba. Non affatichiamoci troppo amici, chi ha Dio nel cuore non perirà mai! È ovvio che se nasce un problema va affrontato ma sempre nella verità! Cristo Gesù non si è mai tirato indietro, Lui ha affrontato tutti gli ostacoli e le accuse sul suo conto a testa alta, ha guardato in faccia i suoi nemici, non si è sottratto agli sputi perché sapeva che la Sua vittoria sarebbe stata grande e per sempre. Per questo, prima accertiamoci e poi giudichiamo, se non vogliamo che la storia si ripeta con la condanna dell’innocente! Buona giornata amici della verità! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, il “aspetto con pazienza per amore di Dio”, di Dio. Amen”.