Meditazione spirituale del 24 dicembre 2017 – quarta domenica d’avvento, vigilia del Santo Natale

“Trascorriamo questa vigilia del Santo Natale in maniera semplice, come lo è la grotta di Betlemme. Trascorriamo questa giornata pensando alla venuta del Figlio di Dio in mezzo agli uomini. Non diventiamo persecutori del bambinello, come lo fu Erode che cercava di ammazzarlo. Chi di noi può fare qualcosa di bello lo faccia, magari attraverso un sorriso, una stretta di mano e un augurio di pace. Il Natale non è mettere mani al portafoglio, ma è mettere il proprio cuore nel cuore di Gesù bambino che sta per nascere. Impariamo il linguaggio del cielo, della parola di Dio e saremo presenti tutti ad adorare Gesù Bambino nella Santa Grotta. Rassereniamoci perché il tempo è vicino”.

Piccolo pensiero Mariano

“Ascoltate figli, la ragione per cui mio figlio si fa carne è per liberarvi dalla pena dell’inferno. Chiunque si avvicina alla gioia di peccare costruisce il suo Inferno. Mio figlio Gesù si fa uomo per portarci la gloria del cielo, chi non vuole accoglierlo, già sa cosa può aspettarlo. Ritroviamoci tutti, con me, vicino alla grotta, dove Lui stesso scenderà dal cielo per portare luce all’umanità che soffre per i moltecipli peccati che compie. E questa è la vera gioia, il vero linguaggio d’amore: sapere attendere con pazienza le grazie del cielo che non tarderanno ad arrivare.

Buongiorno amici a tutti buona domenica, siate generosi! Non mancate alla Messa domenicale! Vi benedico, diacono Don Emilio Cioffi “la lanterna del pastorello del presepe”, di Dio. Amen”.