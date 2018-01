Pensiero del mattino 10 gennaio 2018

“Tranquilli…

Capita che non c’è volontà di migliorare, di fare del bene, di agire correttamente. Capita anche che chi vuole farlo e agire correttamente, mettendoci volontà ed entusiasmo, venga gambizzato. Capita anche che, senza farsi scrupoli, passiamo addosso al nostro prossimo portandolo alla totale mortificazione, ad una morte lenta e dolorosa.

Capita anche che un giorno, quando mai ce lo aspettiamo, la nostra vita finisce dentro quattro tavole, lasciando magari anche sulla famiglia, l’ombra della nostra disonestà! Si amici, capita e può capitare, che la nostra arroganza è una grande illusione fumeggiante. Allora perché non cambiare? Perché continuare ad insistere con la superbia? “Facciamo del bene sempre, del bene a tutti e del male mai a nessuno”, diceva il Santo Padre Pio!

La nostra vita è stata progettata per compiere il bene e non per umiliare il povero ed esercitare potere sugli altri. Basta accumulare ricchezze sulla terra calpestando la dignità di chi cerca di campare onestamente! Basta di essere carnefici di se stessi, perché l’inferno così si conquista!

Dio non vuole i nostri successi terreni, ma opere di amore, gesti di solidarietà e valori umani! Dio è anche tuo… ricordalo sempre amico mio. Buongiorno gioie infinite! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il parla troppo”, di Dio. Amen”.