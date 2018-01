Pensiero del mattino 18 gennaio 2018

“Le mani…

Tra tante cose che si scrivono le parole più belle restano sempre quelle più semplici, più dolci, più vere. La voglia di esprimersi sta in tutti. Tutti poggiano la penna su dei fogli bianchi per scrivere sensazioni, ma soprattutto per stampare il proprio pensiero. Si scrive, si stampa, si legge… sembra quasi una guerra dell’inchiostro, a volte colorato, a volte mischiato per non far capire la verità… Tutti ci cimentiamo come poeti o scrittori o giornalisti, tutti siamo parolieri di canzoni e poi, come sappiamo, esistono i nostri bravi lettori che sanno valutare e tirare le somme.

È bello scrivere, è bello raccontare, informare, ma non dimentichiamo che ciò che si scrive resta, viene conservato, e un giorno sarà tutto svelato. La nostra vita è una “fiaba” e chi si cimenta nel raccontarla non sempre dice il vero, anche se a volte capita il contrario… dipende sempre cos’ha dimenticato di raccontare… Proviamo ad essere veri cristiani, in questo non si sbaglia mai! Buona giornata e viviamo sereni se non vogliamo diventare antipatici. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi “il calamaio”, di Dio. Amen”.