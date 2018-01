Pensiero del mattino 23 gennaio 2018

“Migliorare la propria posizione non solo non è uno svantaggio, ma è il modo per collaborare allo sviluppo del territorio, guadagnando la stima di se stessi. Spesso, rimane difficile essere orgogliosi di ciò che si fa. Perciò amici, le migliori soddisfazioni sono quelle che scaturiscono dai sacrifici spesi per la propria comunità, infatti basta pensare ai tanti personaggi storici che si sono distinti per il loro zelo e che vivono ancora in noi tutti.

Se si continua col solito “sto bene io stanno bene tutti”, continueremo a vedere gente che soffre; se invece si facesse al contrario “facciamo star bene gli altri per star bene tutti e anche me” saremmo tutti migliori e il nostro nome rimarrebbe scritto per sempre nel cuore della Storia. Una grande soddisfazione sentir parlare, a volte, di parenti e amici che si sono distinti col loro modo di fare! Allora, se ci sono riusciti questi nostri simili, perché non provarci anche noi che siamo ancora vivi?

Buona giornata amici col cuore d’oro. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il cerco di fare del mio meglio anch’io”, di Dio. Amen”.