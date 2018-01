Pensiero del mattino 2 gennaio 2018

“Si ricomincia…

Tutto diventa una opportunità per tornare a sperare. Si ha proprio bisogno di ricominciare tutto dall’inizio, per evitare di restare insabbiati dalla poca voglia di crescere verso uno spiraglio migliore. Buttiamoci alle spalle ciò che è stato e riprendiamo a credere che anche per noi arriveranno tempi migliori di benessere, di vivere meglio. Non stanchiamoci mai a pensare e ad inventarci e a fantasticare cose nuove e giornate diverse. Dobbiamo vivere e non sopravvivere! Chiediamo di più per essere notati da chi ha di più. Non dobbiamo intimidirci ma essere più coraggiosi a cercare, a chiedere. Questo è essere forti e generosi prima con se stessi e poi con gli altri. Facciamoci del bene, bene, per farlo durare nel tempo. Forza su! Iniziamo da adesso a far notare che non siamo degli sprovveduti negativi, ma gente che vuole vivere bene, in pace con tutti. Buon giorno amici di wotzap, regaliamoci qualche regalo avanzato… Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il giornalaio”, di Dio. Amen”. Sito: www.lalucechecercavi.it