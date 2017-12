Riflessione spirituale del mattino 26 dicembre 2017 – Santo Stefano diacono

“Superato…

La durata di una festa dipende da come la si affronta. Spesso, dopo le feste, vediamo gente stanca e stressata, forse anche depressa. Per alcuni di noi sembra più che si è usciti da una grande “guerra” di cibi, bevande ed inutili regali che non trovano posto! Una festa, come Il Natale non può che fare del bene, se l’abbiamo impostata nel dovere della preghiera e nello stare insieme in famiglia; Natale non porta nervosismi e delusi, ma succede il contrario se abbiamo pensato solo al divertimento di ogni genere… Le nostre feste non devono trasformarci in mostri, ma farci crescere nella fede.

Le ricorrenze religiose servono a darci l’opportunità di ricominciare daccapo e a “frequentare” di nuovo Dio ed allora vedremo che festeggiare un evento religioso è una gratificazione e non uno stress con spreco inutile di energia! Col senno di poi, ne è valsa la pena di fare tutti quegli sprechi e accantonare il Santo Natale per qualcosa che non è stato vissuto cristianamente? Natale è tutta un’altra cosa. Buona giornata di riposo. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il libero”, di Dio. Amen . Auguri a tutti quelli che portano il nome di Stefano e Stefania”.