Meditazione spirituale di lunedì primo gennaio 2018 – Maria Santissima Madre di Dio

“Santifichiamo la nostra vita gustando le parole Sante di Dio! Oggi inizia un anno, un anno nuovo, e va accolto come un bambino. Prepariamo i suoi nuovi giorni con la preghiera e affidiamoci al creatore Dio Padre. Nessuno sa come proseguiranno i suoi giorni, sia che siano tristi o belli rimarrà sempre volontà di Dio. Noi che siamo anche figli di Maria, non potrà mancare la Sua protezione, lei ci guiderà a trovare chi assumerà per noi le responsabilità più grandi di noi. Sarà un anno di giustizia? Sarà un anno di verità? Solo Dio lo sa. Chi cerca la luce la troverà nell’umiltà”.

Piccolo pensiero Mariano

“Figli amatissimi non vi aspettate nulla dall’uomo, è Dio, mio figlio, che sa far fare il bene. Cercate nella semplicità il guadagno del cielo. Chi non perde non potrà vincere. Buongiorno amici, auguri di vero cuore per un 2018 fatto di vera conversione. Vi benedico diacono Don Emilio Cioffi “il calendario”, di Dio. Amen”.