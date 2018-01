Pensiero del mattino 16 gennaio 2018

“Rialziamoci…

Amici non cadiamo nella trappola della infelicità, ma lottiamo per rimanere stabili e tranquilli di fronte alle difficoltà, ai dispiaceri non previsti. Non lasciamoci prendere dal male anche se a volte ci lascia senza forze!

Ricordiamoci sempre che la vittoria esige le sue lotte, anche se lasciano graffi sul cuore… Diventiamo simboli e modello di vita nei luoghi che frequentiamo, Gesù si serve di noi per seminare il bene: seminatori di una buona parola che possa calmare i cuori agitati!

Disponiamo delle cose sagge, dei doni utili e delle potenzialità per servire seriamente Dio. Ora, senza fare polemiche, troviamo il coraggio di ammettere che questa vita non è facile, però è possibile migliorarla se permettiamo alla coscienza di suggerirci come parlare e agire per il bene. Buona aria fresca di primo mattino! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, il “casaro”, di Dio. Amen”.