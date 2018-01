Pensiero del mattino 4 gennaio 2018

“Pensaci prima…

Perché infierire su noi stessi: per farci del male e far soffrire il nostro spirito? Forse non sappiamo che spesso la nostra sofferenza è dovuta al fatto che non riusciamo a perdonarci e questo provoca delle profonde ferite interiori che colpiscono nell’anima e, poiché l’anima appartiene a Dio, il dolore è immenso e diventa di natura spirituale. Per guarirlo ci vuole la totale sottomissione a Dio. Non puniamoci, ma reagiamo con la preghiera e il perdonarsi.

Facendo ciò permettiamo alla Misericordia di Dio di avanzare nella nostra vita giorno per giorno, così spariranno tutte le malattie dell’anima e dello spirito, con grande beneficio del corpo. Amici che soffrite per stupidaggini, non fometatele di più, ma riprendiamoci la vita, il vivere tranquilli senza punire la nostra esistenza, il nostro essere. Gesù e Maria contano sul nostro giusto cambiamento! Buongiorno a voi tutti, figli del bello! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il velocista della giornata”, di Dio. Amen”.