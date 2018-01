Pensiero del mattino 22 gennaio 2018

“Ricorrenza…

Sembrava una giornataccia e invece ci porta a ricordare delle storie vissute… il passare dei giorni ci apre ai ricordi, a rafforzare ciò che si è vissuto. I nostri anniversari non devono essere solo momenti di festa, ma tappe incancellabili della nostra vita, da ricordare con semplicità. Se c’è da festeggiare facciamolo con misura, senza marcare troppo l’evento con pubblicità e spese pazze, ma organizziamo un semplice incontro fra amici, senza dimenticare di ringraziare Dio, che non guasta.

Torniamo all’antico, come si faceva una volta: una festa in casa e il regalo rimaneva la presenza dell’invitato! Rivoluzioniamoci e torniamo a ricordare i nostri anniversari con la semplicità e l’affetto di quando il profumo dell’ingenuità batteva l’entusiasmo dei regali, che non c’erano mai. Cambiare si può, basta essere semplici e senza “grilli per la testa”, così tutto diventa più bello, perché il buono esempio porta Dio in noi. Buon giorno a voi tutti, figli di pace. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il pacco sorpresa”, di Dio. Amen”.