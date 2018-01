Pensiero del mattino 24 gennaio

“Non sbagliare.

Pensiamoci bene prima di firmare, perché ogni cosa firmata male potrebbe lasciarci senza fiato, e per superarla, poi, possono volerci anni. Una firma sbagliata può danneggiare il nostro semplice futuro e, tornare indietro, in alcuni casi, non si può. Con la firma non si scherza mica!!! Sottoscrivere un impegno che si prende, a volte, può metterci nei guai. Le firme false sono macchie di peccato davanti a Dio e danneggiano l’anima, facendoci diventare killer dell’inchiostro.

Invece le firme vere se non fatte con giudizio possono portare guerra o pace, dipende da che cosa si firma e cosa si vuole! Amici, dobbiamo essere più attenti prima di decidere di apporre firme …dopo si potrebbe scatenare una tempesta di guai. Usiamo prudenza prima di partire in quarta grazie per proposte allettanti, soprattutto alcuni di noi, già “alle strette” potrebbero cadere nella trappola dell’inganno.

Amici, a certe persone, della povera gente, gli importa poco o nulla. Perciò prima di firmare pensiamoci bene per non piangere domani! Chi guaio vuole trovare…Una firma facile deve fare!!! Buona giornata amici, è bello essere prudenti, oggi se puoi evitadi firmare. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il custode”, di Dio. Amen”.