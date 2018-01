Pensiero del mattino 20 gennaio 2018

“Un dritto e un rovescio…

Non ostacoliamo il bene, ma incoraggiamolo sempre; chiunque fa il bene, anche se in alcuni casi può portare amarezza, è sempre bene accetto. Fare qualcosa perché qualcuno possa stare bene è molto nobile per chi lo fa, e farlo lo renderà immune dalle sciocchezze di persone represse.

Chiunque fa del bene è benedetto da Dio, anche se non avesse fede. Insomma, chi fa il bene non ha necessità di domandare a Dio le grazie, perché vive in lui inesorabilmente.

Il bene è come una coperta realizzata ai ferri, con il gomitolo di lana, giorno dopo giorno, per essere avvolti nei giorni freddi del nostro cammino…più bene si fa e più la coperta sarà doppia e calda. Buongiorno amici, pensiamo a quanto bene dobbiamo fare questa mattina! Vi benedico, diacono Don Emilio Cioffi, “il gomitolo colorato”, di Dio. Amen”.