Meditazione spirituale della seconda Domenica del Tempo Ordinario – 14 gennaio 2018

“Non bisogna stare lì ad aspettare l’ora in cui il Signore si rivelerà, perché ogni attimo, ogni momento ed in ogni gesto bello il Signore si rivela. Non bisogna troppo sforzarci per incontrarlo: è sempre sempre presente nell’uomo. Ogni occasione è buona per incontrare il Signore che è sempre presente nella vita di ognuno; lui non si nasconde ma si svela per essere amato e questo lo fa attraverso l’umile, il semplice, nella carità, nella Misericordia. Cerchiamolo e lui si farà trovare. Non bisogna dubitare che possa assentarsi dalla nostra vita. Desiderarlo è la chiave per incontrarlo. Perciò è inutile nascondersi dietro paraventi che non esistono, dietro giustificazioni che ci proponiamo per allontanarlo, il Signore è vivo in ogni azione buona che si compie!”

Piccolo pensiero Mariano

“Figli del cielo, conservate la purezza del corpo, trattate bene la vostra vita perché così come vi comportate con voi stessi, così sarà la penitenza che affronterete nel futuro. Amate il vostro essere; la vostra presenza qui sulla Terra non è per caso ma progetto di Dio. Non trascurate di purificare l’anima, il corpo, attraverso piccoli sacrifici, affinché possiate vivere sereni sia su questo mondo sia un giorno nella Patria Eterna.

Buongiorno amici cerchiamo di osservare e rispettare le leggi di Dio! Vi benedico, diacono Don Emilio Cioffi, “l’operaio”, di Dio. Amen”.

