Pensiero del mattino 17 gennaio 2018

“Ne sei a conoscenza?

Lo sapevi tu che meno si sa e meno si soffre?

Lo sapevi tu che chi vuole vivere in pace non deve dare fastidio agli altri?

Lo sapevi tu che per rovinare una persona basta essere falsi?

Lo sapevi tu che prima di giudicare… ti devi giudicare?

Lo sapevi tu che per risparmiare basta non andare a comprare?

Lo sapevi tu che prima di mangiare si ringrazia chi ti ha creato?

Lo sapevi tu che chi gira a vuoto non trova ciò che vuole?

Lo sapevi tu che non c’è cosa peggiore di essere peggiori di se stessi?

Lo sapevi tu che per distruggere il bene basta fare del male?

Lo sapevi tu che se si vuole rubare basta essere ladri?

Lo sapevi tu che chi non si fa i fatti suoi si riconosce da lontano?

Lo sapevi tu che per andare a finire all’inferno basta avere amicizie sbagliate!!!

Lo sapevi tu che l”avaro ha le braccine corte e il cuore in banca!!!

Lo sapevi tu che per eliminare tutta questa violenza che c’è in giro basterebbe poco!!! Tornare a casa in pace ed essere vere famiglie come Dio ci comanda …

Buona giornata amici. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il lamentoso”, di Dio. Amen”.