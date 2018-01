Pensiero del mattino 8 gennaio 2018

“Ne sei certo?

Ci capita di ascoltare e di non capire.

Ci capita di guardare e non vedere.

Ci capita di parlare e non essere compresi,

a volte siamo dei disastri sia nelle informazioni che nelle azioni. Tutto questo spreco solo per il gusto di dire quello che non abbiamo visto o sentito, la nostra gioia è quella dell’informazione, senza sottilizzare se è vera o falsa! Non diamo “fiato alle trombe” solo per farci notare, magari danneggiando il prossimo. Impariamo ad essere più precisi! Quando si raccontano le cose usiamo prudenza! Mai giurare il falso o dare credito a chiacchierare passandole per storie vere solo perché raccontate da gente che “conta” o da giornali “riempi-spazio”.

La pazienza non mette alla prova il disonesto, ma calma e accarezza l’onesto! Ora facciamoci un autoanalisi: i nostri occhi, orecchie, bocca, mani e piedi… e vediamo se agiscono coscienziosamente o se sono inquinati dalla cattiveria gratuita, autorizzata dalla nostra superficialità! Se riscontriamo ciò rieduchiamo tutto il nostro essere, per vivere bene, in anima e corpo. Buona giornata fratelli e sorelle che amate la verità! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il porta pace”, di Dio. Amen”.