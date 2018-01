Pensiero del mattino 5 gennaio 2018

“L’unica strada…

Può sembrarci strano, ma l’unico modo per non uscire sconfitti dalle delusioni rimane senza dubbio la preghiera. Pregare con fede ci porta a vedere i problemi con più distacco. Il gusto della preghiera sta’ nel modo di far uscire le parole dal cuore portandole alle labbra. Impariamo a scandire le parole della preghiera e a sentirne le vibrazioni per tutto il corpo …ne resteremo estasiati! Si Amici, la nostra preghiera, fatta bene, ci porta vicinissimi a Dio. Mai dire “Io so pregare!” ma piuttosto ”Io sto imparando a pregare per avvicinarmi sempre di più a Dio”. Non usiamo paroloni nella preghiera, ma termini infantili e comportamenti di un neonato che cerca la madre per sentirne il calore e il bene del suo amore. Buongiorno a voi tutti, bambini dentro! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “lo scolaretto”, di Dio. Amen”.