Pensiero del mattino 15 gennaio 2018

“Rinnoviamoci…

Liberiamoci amici, liberiamoci dalle catene del superfluo, dalle abitudini malsane, dalla morbosità, dalla dipendenza da cose che tengono la mente legata e concentrata solo alle “tecnologie” che intrappolano la nostra festosa fantasia. Liberiamoci amici, liberiamo la nostra mente dal fare cose ripetitive, che non sappiamo neanche più di fare…per la troppa dipendenza! Liberiamoci se non vogliamo diventare vittime di sistemi progettati per distruggere la nostra personalità! La nostra libertà non può essere gestita da un “Facebook” o “WhatsApp”, da TV o Computer!

E, perché no?, anche dal troppo parlare, dal fumo, dal gioco, alcol e droghe; noi non siamo dei robot, ma gente che vive e ama! Svegliamoci tutti e chiediamoci perché costringere la nostra esistenza alle cose che ci legano! Spezziamo le catene della schiavitù e mettiamoci in condizione per salvarci e sentirci liberi, liberi da tutto ciò che rallenta la santa libertà! Buona giornata a tutti! … Dio ci conosce tutti! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “l’asta del tricolore”, di Dio. Amen”.