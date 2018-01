Pensiero del mattino 25 gennaio 2018 – Conversione di San Paolo

“Perché continui?

La sofferenza è sempre dietro la porta e potrebbe bussare in qualsiasi momento. Di giorno o di notte, lei non si vergogna di disturbare né guarda al ceto sociale… Lei, la sofferenza, ha tante facce: a volte si presenta sorridente, dolce e silenziosa, a volte è molto invasiva, aggressiva, prepotente e senza pietà.

Diventa padrona della nostra vita, delle nostre giornate, lasciando il mal capitato senza fiato, sperduto e impaurito! Dentro di noi si fa spazio, tocca tutto il nostro corpo fino a quando non trova cosa rubare e non ci dà neanche la possibilità di usare la famosa “raccomandazione” per poterci lasciar stare…se non per cercarci un “posto-letto” in ospedale!

Non ha pietà, di nessuno, ma richiede tanta pazienza e accettazione! Ora mi chiedo: “Vale la pena continuare a farci del male?” Siamo certi che Dio è indifferente al nostro modo di fare? Evitiamo di scontrarci con il bene e viviamo in pace; questi sono gli elementi principali per affrontare la sofferenza, qualora dovesse arrivare!

Buongiorno a voi tutti coraggiosi! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “il lucchetto”, di Dio. Amen!”