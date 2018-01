Pensiero del mattino 9 gennaio 2018

“La differenza…

Siamo proprio certi che tutti quelli che vanno in chiesa assiduamente sono fedeli al messaggio di Dio, di Gesù Cristo? Sicuri che noi Cristiani Cattolici-Romani siamo esempio per la collettività? Diciamoci la verità, che molti, purtroppo, non danno buona testimonianza di fede, soprattutto del loro battesimo.

Bestemmie e maledizioni non mancano sulla bocca di alcune persone che, per qualche motivo personale, dimenticano le più semplici regole di un buon cristiano! Quanto danno che facciamo per la nostra superficialità! Idee sbagliate sul cattolicesimo, sulla Chiesa, sul Papa, i Vescovi, Sacerdoti e diaconi, su tutto il popolo Santo di Dio!

Si amici, noi siamo popolo Santo di Dio perché siamo stati partoriti dall’amore di Dio è riscattati dal sangue di Gesù Cristo. Per questo amici diamo una giusta testimonianza di Fede, comportandoci da veri cristiani! Frequentiamo la Messa domenicale con i suoi sacramenti e sacramentali. Non abbandoniamo la nostra fede, il nostro cammino spirituale solo perché c’è chi è contrario.

Cerchiamo con fervore di interessarcene al pari di come si cercano i propri interessi: abbandonare la Chiesa significa non riconoscersi più figli di Dio! Ma sopratutto, non bisogna cercare di fare del luogo di culto un “palcoscenico” per una finta, gioiosa giornata! Grazie moltissimo e buona giornata. Vi benedico diacono don Emilio Cioffi “il cerco di non sbagliare per amore”, di Dio. Amen”.