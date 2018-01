Pensiero del mattino 13 gennaio 2018

“Solo lì …

Salvaguardiamo la nostra vita senza restare inerti di fronte alle varie controversie che immancabilmente, minacciano lo scorrimento normale della quotidianità. Tutti possiamo essere orgoglio della straordinaria gioia di Dio. Investiamo in “bene” il nostro tempo, perché è troppo prezioso! Il dono è dono e non si può trattarlo come vogliamo pensando di poterlo ricomprare in seguito. Perciò facciamoci belli, sì fuori, ma anche dentro, tutti i giorni fin dal mattino, guidati della nuova luce del sole! Non dobbiamo perderci nei grandi affanni terreni che spesso non ci rendono forti, ma ci mostrano gli scenari più impensati della violenza che spegne la voglia di stare bene. Sì, siamo fortunati, perché Dio ci ha creati per essere proiettati nell’infinito Mistero, che si rivelerà solo a chi non si distaccherà da Lui. Proviamo ora a dire: “Dio mio, Signore mio!” Buona giornata di tante esperienze gioiose! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, il “paziente semplice”, di Dio. Amen”.