Riflessione spirituale del mattino 30 dicembre 2017 – Sito web www.lalucechecercavi.net

“Forza…

Iniziamo questa giornata incoraggiando chi in questo momento è sfiduciato. Diciamo a tutti che non vale la pena prendersela a male e che Gesù Bambino è nato per tutti. Si sa che certe situazioni per affrontarle bisogna avere tanta, ma tanta, fede. Superare, accettare, sopportare, questo scaturisce dall’aver fede! E la fede la si può avere solo se crediamo ciecamente al figlio di Dio venuto nel mondo per riscattarci dal male. La sofferenza, amici, sarà sempre presente nel mondo, ma come già sappiamo, fa parte della vita. Ecco perché il Signore ci dice che la sofferenza, il dolore, la malattia si possono superare solo pregando. Uniamo le nostre mani per invocare aiuto dal cielo. Mai ribellarsi a Dio e a chi è “lontano” dico di ritornare al Signore: torniamo alla fonte per fidarci di Lui! Anche se questa mattina può sembrare più pesante non perdiamoci d’animo e andiamo avanti, finché non troviamo chi può darci una semplice mano. Buongiorno di vero cuore, Vi benedico, diacono Don Emilio Cioffi, “lo zappaterra”, di Dio Amen”.