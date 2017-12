Riflessione spirituale del mattino 29 dicembre 2017 – Sito: www.lucechecercavi.net

“Allora facciamo un momento di riflessione e di autocritica. Secondo voi, questa festa natalizia com’è andata? Quale cosa o beneficio ci ha donato? Di tutta la festa, ora, cosa ne è rimasto? Beh, c’è da dire che molti che l’hanno vissuta nel vero senso della parola di Dio, come attesa del Santo Natale, avranno un continuo fuoco di speranza, di gioia, di tranquillità, nella certezza che al di sopra della storia di Gesù Bambino, figlio di Dio fatto uomo, non esistono altre storie.

Amici che avete usato la Nascita di Gesù Bambino come vacanza-festa dell’inverno mondano: ne è valsa la pena di affaticarsi così tanto per poi rimanere senza niente di vero? Magari anche depressi e delusi. Ne è valsa la pena di spendere soldi, energie, regaloni, per poi sentirsi tristi e non realizzati? Il cuore, amici, si riscalda con altre cose, come le opere di Dio che sono preghiera, carezze e sorrisi anche a chi non lo merita.

Amici, torniamo a Dio, torniamo da Lui, vi prego, sicuramente ritroveremo la nostra vera storia di vita, di tranquillità e serenità, lavorando sul nostro equilibrio spirituale e, le inquietudini giornaliere, sicuramente, andranno via per sempre! Buona giornata a voi di tanta, molta e abbondante serenità! Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, il “mi accontento”, di Dio. Amen”.