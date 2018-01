Meditazione spirituale del 6 gennaio 2018 – Epifania del Signore

“Ma come si fa a dire che la nostra religione è solo una storia di 2018 anni fa? Cristo è nato e le testimonianze del suo passaggio sono tante, soprattutto quelle dei Martiri, i segni che hanno lasciato sono segni d’amore, segni che scavano le profondità del cuore. Tutti abbiamo bisogno della storia di Gesù, delle sue parole. Gli stessi Magi venuti dall’Oriente riconoscono che in quel bambinello c’è la divinità di Dio e lo adorano offrendo Oro, Incenso e Mirra. Riflettiamo sui doni dei Magi: l’oro come regalità, l’incenso e la mirra, divinità e resurrezione.

Come Erode voleva la morte del Bambino, anche oggi nel mondo, forse anche nelle nostre famiglie, ci sono degli “erodiani” che cercano di soffocare il vagito del figlio di Dio! In noi c’è quel Gesù nato da Maria Vergine, che ha lasciato l’eredità scritta nel libro della Chiesa, nata con lui, il dovere e le regole per appartenere a lui! Se non abbiamo questo significa che non lo abbiamo ancora accolto. Non lasciamoci confondere da quest’epoca dove il bene passa per male e il male per bene”.

Piccolo pensiero Mariano

“Figli miei trascurate ogni cosa e prostratevi dinanzi a mio figlio, adoratelo, riconoscete in mio figlio il Salvatore del mondo, gustate questo giorno in cui la Chiesa ricorda l’Evento! E siate come i Magi, sottomessi a mio figlio per una futura libertà.

Buongiorno amici, diventiamo generosi verso il Bambino Gesù. Chiunque ha un presepe si prosti dinanzi al Bambinello, lo baci e offra il proprio cuore! Vi benedico, diacono Don Emilio Cioffi, “la paglia dov’è poggiato il figlio di Dio”, di Dio. Amen. Ringrazio voi tutti per la vicinanza del mio compleanno e il ricordo della morte di mia madre Giovina Elisa Piroli morta il 6 gennaio”.

Avviso sacro….

Per chi è impossibilitato per Santa Messa dell’Epifania ore 18 15: Collegati al sito www.lalucechecercavi.net diretta streaming dalla chiesa parrocchiale di Santa Caterina VM Pozzilli diocesi isernia Venafro celebra il parroco padre Rino Prevetoni.