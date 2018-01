Pensiero del mattino 19 gennaio 2018

“Cosa vuoi di più?

Nonostante le tante cose che abbiamo, sembra sempre che ci manchi qualche particolare per renderci felici. Spesso quello che si ha non ci soddisfa e per appagarci vogliamo sempre di più. Cosa può renderci soddisfatti? Forse vivere nel lusso? Avere la salute ed essere belli? Certo, sono tutte cose allettanti, ma non potranno mai appagare lo spirito, perché lo stesso spirito vuole ben altro! Come possiamo star bene, nel benessere se poi vediamo in giro esseri di ghiaccio che mai e poi mai potrebbero sprigionare calore umano?

Facciamoci caso quanta gente fredda che si incontra, gente che non fa grazie a nessuno, gente che se può rovinarti non ci pensa due volte. Che tristezza, si amici, questa è povertà d’animo e lì nessuno può metterci mano! Amici, alcuni la Croce di oro puro, la portano al collo; altri la portano di legno, ma sulle spalle, con dignità avanzando in un silenzio che terrorizza l’altrui male. Buona giornata amici. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi “lo sbrinatore”, di Dio. Amen”.